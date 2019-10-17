Haberler » Güncel » Hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkı

Hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkı

HATAY'ın Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulamalar sonucu trafikten men edilen ve yediemin deposunda atıl durumda bekleyen motosikletler geri dönüşüme gönderildi.

17.10.2019 17:33Hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkı

HATAY'ın Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulamalar sonucu trafikten men edilen ve yediemin deposunda atıl durumda bekleyen motosikletler geri dönüşüme gönderildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 2918 Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden 6 ay sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan 2000 adet motosiklet Milli Emlak Şefliği tarafından milli ekonomiye tekrar kazandırılmak üzere yediemin deposundan TIR'lara yüklenerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:26 Muğla'da orman yangını
18:26 THY'nin pilot ve kabin memurlarından Mehmetçik'e asker selamı
18:21 Bakan Pakdemirli Batman'daki fuar açılışına katıldı
18:25 Borsa günü yükselişle tamamladı
18:25 Karabük anaokulu öğrencileri, türkiye haritası oluşturdu
18:25 Kartal'da mobilya atölyesinde korkutan yangın
18:24 Barış Pınarı Harekatı'na destek
17.10.2019 18:27:41