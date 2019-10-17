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Hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkı

HATAY'ın Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulamalar sonucu trafikten men edilen ve yediemin deposunda atıl durumda bekleyen motosikletler geri dönüşüme gönderildi.

17.10.2019 18:54Hurda motorsikletlerden milli ekonomiye katkı

HATAY'ın Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulamalar sonucu trafikten men edilen ve yediemin deposunda atıl durumda bekleyen motosikletler geri dönüşüme gönderildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 2918 Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden 6 ay sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan 2000 adet motosiklet Milli Emlak Şefliği tarafından milli ekonomiye tekrar kazandırılmak üzere yediemin deposundan TIR'lara yüklenerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Güncel

Kaynak: DHA

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