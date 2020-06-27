Hurda otobüs engelliler için kafeteryaya dönüştürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde, engellilerin gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak için atıl durumdaki otobüs kafeteryaya dönüştürüldü.

27.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:05
Mersin'in Mut ilçesinde, engellilerin gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak için atıl durumdaki otobüs kafeteryaya dönüştürüldü.
Mut Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler yararına geliştirilen proje kapsamında 4 yıldır atıl durumda olan otobüs, kafeterya yapılmak için bakıma alındı.
Öğrencilerin günlük yaşam becerilerini ve öz güvenlerini arttırmayı hedefleyen proje için sanayi ustaları 4 ay süren çalışmayla otobüsü kafetarya haline getirdi.
Kaymakam Muammer Köken ve beraberindekiler "Mucize Kafe" adı verilen kafeteryanın açılışını gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmanın anlamlı olduğunu belirten Köken, "Engelleri kaldırmak ve özel gereksinimli çocuklarımızın üreten birer birey olmalarını, onların fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini kanıtlamak istiyoruz." diye konuştu. Hurda otobüs engelliler için kafeteryaya dönüştürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Mut, Güncel, Haber

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