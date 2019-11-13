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Hurda paletler, kuş gözlemevine dönüştü

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, hurda paletlerden çıkan tahta malzemeyle Tarsus Gençlik Kampında kuş gözlemevi yaptı.

13.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:14Hurda paletler, kuş gözlemevine dönüştü
Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, hurda paletlerden çıkan tahta malzemeyle Gençlik Kampında kuş gözlemevi yaptı. Su kenarında bir ağacı çevreleyen kuş gözlemevi, birçok kuş türünü doğal ortamında görmek isteyen çocukların uğrak yeri oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Çocuk Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan ve Berdan Baraj Gölü mesire alanı içerisinde yer alan Tarsus Gençlik Kampında, gençlerin ve çocukların sportif faaliyetleri yapabilme, sosyal yönden gelişme ve doğa sevgisi kazanmaları adına çalışmalar devam ediyor. Berdan nehrinin hemen yanından aktığı, ormanlık alan içerisinde yer alan kampa ilgi her geçen gün artarken, Büyükşehir Belediyesi de kampta yaptığı yeni düzenlemelerle cazibeyi artırıyor.

Doğa sporlarının, su sporlarının rahatlıkla yapıldığı, Tarsus başta olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki okullardan kafileler halinde öğrencilerin geldiği kamptaki yeniliklerden biri de çocukların çok ilgisini çeken kuş gözlemevi oldu. Büyükşehir Belediyesi personeli, haftanın 7 günü hizmet veren kampta, hurda paletlerden çıkan tahta malzemeyle herhangi bir masraf yapmadan su kenarında bulunan bir ağacı çevreleyen kuş gözlemevi inşa etti.

Doğal ortama zarar vermeden yapılan kuş gözlemevi, kampa gelen çocukların ilgi odağı oldu. Kampa gelen öğrenciler, doğa ile iç içe bir ortamda Büyükşehir personelinin yardımıyla kuş gözlemevine çıkarak, özel dürbünlerle bugüne kadar kitaplarda, belgesellerde ve internet ortamında görebildikleri karabatak, sakarmeke, su tavuğu, ördek, bahri, yalıçapkını, gri balıkçıl ve daha birçok kuş türünü doğal ortamlarında canlı görme imkanı buluyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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