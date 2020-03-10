Hurda sanatçısı el üzerinde dönen dünya heykeli yaptı
HATAY'da, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), hurda parçalarından 'el üzerinde dönen dünya heykeli' yaptı.
10.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:14
HATAY'da, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), hurda parçalarından 'el üzerinde dönen dünya heykeli' yaptı.Reyhanlı ilçesinde mozaik ile resim, hurda parçalarından da çok çeşitli heykeller yapan Mervan Altınorak, 'barış dolu bir dünya için el üzerinde dünya heykeli' yaparak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlçenin terör nedeniyle atılan roketler ve füzelerle mağdur olduğunu söyleyen Altınorak, Reyhanlı'nın yaşadığı acıları dile getirmek amacıyla 3 ay önce yapımına başladığı el üzerinde dönen dünya heykelini, dünyaya barış getirmesi mesajı vermek için yaptığını anlattı.
Altınorak, 'Heykeli üç ayda tamamladım. Otomobil hurda parçaları kullandım. 350 kilogram ağırlığındaki heykelin yüksekliği 3 metre, eni ise 2,5 metredir. El üzerinde dönen dünya heykeli yaparak barış dolu bir dünya mesajı vermek istedim' dedi.
Kaynak: DHA
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