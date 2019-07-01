01.07.2019 17:03
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Hurda taşıyan at sıcak ve yorgunluktan bayıldı

- Hurda taşıyan at sıcak ve yorgunluktan bayıldıHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hurda taşıtılan atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı.

- Hurda taşıyan at sıcak ve yorgunluktan bayıldı
HATAY - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde hurda taşıtılan atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Bitkin halde olan at, sahipleri tarafından götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde hurda toplandığı sırada sıcak havaya ve yorgunluğa dayanamayan at bayıldı. Aniden bayılarak yere düşen ve kalkamayan at, başka bir at arabasına bindirilerek götürüldü.
Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, bitkin halde olan atın akıbeti ise bilinmiyor.Hurda taşıyan at sıcak ve yorgunluktan bayıldı
Kaynak: İHA
Reyhanlı , Hatay , Genel

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