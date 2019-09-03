Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hurda toplamak için çıktığı inşaatın çatısından düşerek ağır yaralandı

Hurda toplamak için çıktığı inşaatın çatısından düşerek ağır yaralandıSAMSUN - Samsun'da hurda toplamak için 2 katlı bir inşaatın çatısına çıkan bir kişi dengesini kaybedip inşaat taşlarının ve demirlerinin üzerine düşerek ağır yaralandı.

03.09.2019 16:12
Hurda toplamak için çıktığı inşaatın çatısından düşerek ağır yaralandı
SAMSUN - Samsun'da hurda toplamak için 2 katlı bir inşaatın çatısına çıkan bir kişi dengesini kaybedip inşaat taşlarının ve demirlerinin üzerine düşerek ağır yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen Murat Çakmak, hurda toplamak için yapımı devam eden 2 katlı bir inşaatın çatı katına çıktı. Burada dengesini kaybeden Çakmak, inşaat taşlarının ve demirlerinin üzerine düştü. Şahsın çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun birçok yerinde kırık olduğu tespit edilen şahıs sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Hurda toplamak için çıkmış"
Olay anını anlatan bir vatandaş, "Bu adam hurdacılık yapıyor. İnşaata da hurda almaya çıkmış. Sonra aşağıya düşmüş. Diğer arkadaşlar görünce biz de hemen 112'yi aradık. Şahsı tanımıyoruz" dedi.
Hurda toplamak için çıktığı inşaatın çatısından düşerek ağır yaralandı

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:21   Sokakta iç çamaşırıyla dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis kurtardı
20:18   Gecenin karanlığında ateşe verip kaçtılar
20:17   Yıkım yapan işçi ölümden döndü
20:16   Dayı yeğen kavgası kanlı bitti
20:09   Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
20:05   'Azot gazı' olayında başhekim ve hastane müdürü de kusurlu bulundu
20:04   Damadın hakaretine dayanamayan hamile yeni gelin otomobilden atladı