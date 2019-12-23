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Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaçlara ardından demir levhaya çarparak takla attı.

23.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:01 Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı
'nın ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaçlara ardından demir levhaya çarparak takla attı. Ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücü ise itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Zafer T. (31) yönetimindeki 07 UT 312 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaçlara çarpıp yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra ardından demir levhaya çarparak takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü yaralandı. Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan Zafer T. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Zafer T.'nin kolunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmağı belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Antalya, İtfaiye, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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