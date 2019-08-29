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Hurda yığınlarının arasında 5 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kamyonet kasası içerisindeki hurdaların arasında 5 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

29.08.2019 13:04 Hurda yığınlarının arasında 5 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında kamyonet kasası içerisindeki hurdaların arasında 5 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ağrı-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada; hurda yüklü kasada toplam 5 bin 450 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınan kamyonet sürücüsü A.K., çıkarıldığı adli makamlarca Adli Kontrol Şartıyla Serbest bırakıldı. - VAN

Erciş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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