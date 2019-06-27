27.06.2019 18:32
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Hurda yüklü kamyon tehlikeye neden oldu

Hurda yüklü kamyon tehlikeye neden oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde kapasitesinden fazla hurda yüklenen kamyon trafikte tehlikeye neden oldu.

Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde kapasitesinden fazla hurda yüklenen kamyon trafikte tehlikeye neden oldu.

Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine doğru giden hurda yüklü kamyon Çevreden geçen araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Kamyona yüklenen ağırlığın sağ tarafa baskı uyguladığı ve devrilme noktasına geldiği görüldü. Kamyon sürücüsünün ise, buna rağmen araçları sollaması dikkatlerden kaçmadı. Kamyon ve üzerindeki demir yığınının devrilme ihtimaline karşın diğer sürücüler dikkatli bir şekilde seyir etti. Hurda yüklü kamyon trafik polisleri tarafından Gölbaşı ilçesinde durduruldu. Trafik polisleri aşırı yüklenen hurda malzemelerinin belirtilen seviyeye kadar boşaltılması sonrasında kamyonun ilerlemesine izin verdi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Malatya , Adıyaman , Kahramanmaraş , Güncel

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