Hurda Yüklü Kamyonun Trafikte Tehlikeli Anları

Kahramanmaraş
'ta hurda yüklü bir kamyonun trafikte tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık
ilçesinden Gaziantep
istikametine seyir halinde olan ve plakası alınamayan bir kamyonun aşırı yüküyle trafiği tehlikeye düşürmesi başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kamyon, kasasına yüklenmiş hurdalar ve hurdaların üzerine örtülü parçalanmış naylon ile yoluna devam etti. Kamyonun üzerinde bulunan hurdaların yola düşmesi an meselesi olurken, olası kazaya neden olmamak için diğer sürücüler temkinli seyretti. - KAHRAMANMARAŞ
Gaziantep,Pazarcık,Kahramanmaraş
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:41