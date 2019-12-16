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Hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

İZMİT'te, viraja hızlı giren Adnan Tepe yönetimindeki hurda demir yüklü TIR devrildi.

16.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:52Hurda yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

İZMİT'te, viraja hızlı giren Adnan Tepe yönetimindeki hurda demir yüklü TIR devrildi. TIR'dan yaralı halde çıkarılan sürücü, tedaviye alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Adnan Tepe yönetimindeki 06 DP 4131 plakalı hurda demir yüklü TIR, virajda refüje devrildi. Devrilen TIR ve dorsesinde bulunan hurda demirlerin yola dökülmesi nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapanırken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tepe, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kullar, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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