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Hurdacı, cezasının iptal edildiğini Elazığ Valisi Kaldırım'dan öğrendi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan hurdacı Aytekin Köse'yi telefonla arayarak cezasını iptal ettiğini bildirdi.

10.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:38
Hurdacı, cezasının iptal edildiğini Elazığ Valisi Kaldırım'dan öğrendi
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan hurdacı Aytekin Köse'yi telefonla arayarak cezasını iptal ettiğini bildirdi.
Yapılan denetimde hurda toplarken yakalanan Aytekin Köse'ye yetersiz ehliyet ile amacı dışında araç kullanmak ve Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırılıktan verilen 5 bin 606 lira ceza, durumu öğrenen Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından iptal edildi.
Kaldırım cep telefonuyla aradığı Köse'ye cezasının iptal edildiğini iletti.
Salgına karşı görevlilerin büyük çaba gösterdiğini kaydeden Kaldırım, aile bireylerinin dışarı çıkmaması için her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını dile getirdi.
"Bundan sonra çocuklarımı da çıkarmayacağım"
Üç çocuk babası hurdacı Köse, 10 yıldır hurdacılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını söyledi.
Hurda toplamanın yasaklandığından haberdar olmadığı için malzeme topladığını aktaran Köse, "Sepetli motorum ile hurdaya çıkmıştım. Oradaki polis memurları görevlerini yaptılar. Elazığ Valisi tarafından ceza iptal edildi, Allah razı olsun." dedi.
Cezasının iptal edilmesine ailece çok sevindiklerini belirten Köse, "Bundan sonra çocuklarımı da çıkarmayacağım. Allah devletimizden razı olsun. Bu süreçte her ihtiyacımızı karşılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel
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