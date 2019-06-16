16.06.2019 23:04
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Hurdacılar elektrik direğini kesmeye çalışırken orman yangını çıkardı

Hurdacılar elektrik direğini kesmeye çalışırken orman yangını çıkardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hurdacıların oksijen tüpüyle kullanılmayan bir elektrik direğini kesmeye çalışırken çıkardığı orman yangını büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hurdacıların oksijen tüpüyle kullanılmayan bir elektrik direğini kesmeye çalışırken çıkardığı orman yangını büyümeden söndürüldü.
İçmeler Mahallesi Turunç yolunda orman yangını çıktığı ihbarı üzerine Marmaris Belediyesi itfaiye grup amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
Ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü.
Bölgede yapılan incelemelerde, yangının hurdacılar tarafından ormanda kullanılmayan bir elektrik direğini oksijen tüpüyle kesmeye çalıştıkları sırada çıktığı belirlendi.
Güvenlik güçleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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