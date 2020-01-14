Haberler » 3. Sayfa » Hurdacılara yapılan baskında 21 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Hurdacılara yapılan baskında 21 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ekiplerince iki ayrı adrese yapılan operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

14.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:07Hurdacılara yapılan baskında 21 düzensiz göçmen yakalandı
KOCAELİ (İHA) – 'de polis ekiplerince iki ayrı adrese yapılan operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesinde hurda toplama faaliyeti gösteren iki iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda iki ayrı adreste Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri yanında çalıştırdıkları tespit edilen iş yeri sahipleri, L. K. ve F. K. isimli şahıslar hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılırken, düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KOCAELİ

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:02  Manisa'da 18 yaşından küçüklere "kepçe kulak" düzeltmesi ücretsiz - Haberler
13:02  Çocukların karlı tepelerde kızak keyfi - Haberler
13:01  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi - Haberler
13:00  AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Haberler
12:59  Nazmiye Oruçoğlu cinayetine ilişkin yargılamaya devam edildi - Haberler
12:50  ABD'li astronot bir ilke imza attı! Uzayda kurabiye pişirdi - Haberler
12:37  Erdoğan'dan masadan kaçan Hafter'e sert sözler: Yalan darbesi yaptı - Haberler
12:31  MHP, Filenin Sultanları hakkında Birol Şahin'in tepki çeken açıklamasına savunma istedi - Haberler
12:23  Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda Deniz Baykal'a teşekkür etti - Haberler
12:00  Son dakika: Ateşkes masasını terk eden darbeci Hafter'e, Türkiye'den ilk tepki geldi - Haberler
14.01.2020 13:05:22