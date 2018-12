Hurdacılıktan 45 Milyon Liralık Sıfır Atık Entegre Tesisine

06 Aralık 2018 Perşembe 11:36



06 Aralık 2018 Perşembe 11:36

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Midyat ilçesinde, geçmişte hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 4 kardeşin yaklaşık 45 milyon lira maliyetle kurduğu "Geri Dönüşüm ve Atık Entegre Tesisi"nde, sosyal alanlarla birlikte 400'ün üzerinde istihdam sağlanacak.Midyat ilçesinde dede mesleği atık ve hurdacılığı yaklaşık 30 yıldır sürdüren Hayrettin, Zeki, Mesut ve Engin Çiçek kardeşler, Haşimoğlu Atık Entegre AŞ'yi kurdu ve şirket bünyesindeki geri atık tesislerinde tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geri kazanımı için çalışmalar yürüttü.İki yıl önce ilçe girişinde sıfır atık vizyonu ile tesis kurma çalışmalarına başlayan kardeşler, içerisinde mesire alanı, hayvanat bahçesi, botanik bahçesi ve "atık müzesi"nin de bulunacağı tesisi 2 ay sonra hizmete açmayı hedefliyor.Yüzde 80'inin tamamlandığı, makinelerin deneme çalışmasının yapıldığı tesiste, ayda 20 bin ton atığın geri dönüşüme kazandırılması ve bertaraf edilmesi planlanıyor."Hurdacı oldum, şimdi nasip olursa geri dönüşümcü"Haşimoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en önemli sorunu olan çevre kirliliği ve ekonomik büyüme ihtiyacının getirdiği farklı çevre sorunları için en önemli çözüm noktası olan geri dönüşümde, yenilikçi ve etkili çözümlerle fark yaratmak istediklerini söyledi.Kullanım dışı kalan, geri dönüştürülebilir atık malzemelerin farklı yöntemlerle ham madde olarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılmasının hem ekonomiye hem de çevreye önemli yararlar sağladığını belirten Çiçek, daha sağlıklı, temiz bir gelecek ve güçlü bir ekonomi için çalıştıklarını kaydetti.Bu yönde dede mesleğini ve bir dönem kendilerinin de yaptığı atık ve hurdacılık işini geliştirerek geri dönüşüm tesisleri kurduklarını anlatan Çiçek, "Eskiden hurdacılık yapardık. Ben sokak toplayıcılığından gelmeyim, hurdacı oldum, şimdi nasip olursa geri dönüşümcü." dedi."Hayalimizin yüzde 80'ini bitirdik"Mevcut tesislerde tehlikeli ve tehlikesiz atıkları geri dönüşüme kazandırdıklarını bildiren Çiçek, şimdi de bu yönde bir entegre tesis kurma hayallerini gerçekleştirmek istediklerini söyledi.Çiçek, şöyle konuştu:"Türkiye ve Avrupa'da ilk olmayı hayal ettik. Böyle bir yatırım planladık. Bazıları 'bunu dışarıda, batıda yapın, burada yapmak akıl ister' dediler, yaptırmamaya çalıştılar. Biz her şeye rağmen çok şükür bedeller de ödeyerek hayalimizin yüzde 80'ini bitirdik. Devletimizden çok şükür bir beklentimiz olmadı ve olmayacak da. Elimizden geldikçe yatırımımızı kendi emeğimizle bitirmeye çalışacağız. Burada sosyal alanlarla birlikte 400'ün üzerinde istihdam sağlamayı amaçlıyoruz."Alana şimdilik 35 binin üstünde fidan diktiklerini, çiçek ektiklerini ifade eden Çiçek, içerisinde halka ücretsiz sunulacak sosyal donatılarla 2 ay sonra hizmete açmayı planladıkları tesisin, Türkiye ve Avrupa'da bir ilk olacağını savundu."25 yıl önce atık toplama aracım sırtımda okula giderdim. Oradan dönerken plastik, kağıt, demir ve metali toplardım. Bu atıklar beynime yerleşmiş bir bellek gibi." diyen Çiçek, bunların sıfır atıkla geri dönüşüme kazanması için çabaladıklarını aktardı.Maliyeti 45 milyon liraTamamı kendi alanında atıklardan üretim yapabilecek bir tesis oluşturduklarını, atıkların tümünün değerlendirileceğine dikkati çeken Çiçek, atıktan türetilmiş yakıtın çimento fabrikalarında değerlendirileceğini bildirdi.Çiçek, tesisi 60 dönüm alan üzerine planladıklarını, daha sonra 80 dönüme çıktığını aktararak, altyapı ve üstyapının yüzde 80'ini bitirdiklerini, hepsi yerli ve milli olan makinelerin tamamını aldıklarını, tesisin maliyetinin 45 milyon liranın üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin önemine değinen Çiçek, "Hanımefendiden Allah razı olsun. Bu ülkede böyle bir şey başlattığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendinin gerçekten bu ülkede çok büyük bir başarıya imza attığını düşünüyoruz. Ailemiz ile her şeyimizle bu çalışmaların arkasındayız." ifadelerini kullandı.Zeki Çiçek, bölgede önceki yıllardaki terör olaylarının yatırımları olumsuz etkilediğini ve ertelettiğini anımsatarak, devletin terörle kararlı mücadelesiyle yatırımların tekrar hızlanmaya başladığını vurguladı."Tesis bitmiş olsaydı belki şu anda 400'ün üzerinde insan çalışıyor olabilirdi. Çok şükür hiçbir zaman pes etmedik. Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz. Her zaman dik durdukça biz de arkasındayız. Ona güvenerek biz de her zaman dik dururuz." diyen Çiçek, Avrupa'ya meydan okuyacak bir tesis hayal ettiklerini, bunu gerçekleştireceklerini anlattı.Tesisi maddi bir kazanç veya ekonomik bir güç kazanmak için kurmadıklarını dile getiren Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:"Kapasite olarak günlük takribi 500 ile bin ton arasında geri dönüşümü sağlayabilecek bir tesis. Aylık planladığınız zaman hemen hemen 20 bin tona yakın atık geri dönüşüm yapabilecek bir kapasitesi mevcut. Yüzölçümü olarak ve içerisinde ekolojik dengeyi sağlayacak botanik ve hayvanat bahçesi ile müzesi ile Avrupa'da böyle bir tesis bulunmamakta. Tesislerin çoğunun ara depolaması ya da geri kazanımı vardır. Türkiye'de birkaç tesiste bertaraf tesisi bulunmakta ama bu tesis tamamını içerisinde barındırıyor."Çiçek, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın da manevi desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini sözlerine ekledi.