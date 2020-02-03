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Hurdacının ölümüyle ilgili otogarda 2 kişiye gözaltı

DÜZCE'de, hurdacılık yapan Mehmet Karahan'ın (46) evinin önünde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis, K.L. ve G.U.'yu takibe aldı.

03.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:15Hurdacının ölümüyle ilgili otogarda 2 kişiye gözaltı

DÜZCE'de, hurdacılık yapan Mehmet Karahan'ın (46) evinin önünde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis, K.L. ve G.U.'yu takibe aldı. Otogarda otobüse binip, kaçmaya çalışan 2 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Düzce'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Mehmet Karahan, evinin önünde kanlar içinde bulundu. verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, bıçaklanan Karahan'ın öldüğünü belirledi. Polis, olay yerinde incelemede bulunarak, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Polis, 2 kişinin kimliğini belirleyerek, mobese kamerası kayıtlarını izleyip, 2 kişinin Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittiğini tespit etti. Otobüs terminaline yapılan baskında 2 kişi, yakalandı. Daha önce çeşitli suçlara karıştığı belirlenen K.L. ve G.U., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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Kaynak: DHA

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