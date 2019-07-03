Hataylı heykeltraş hurdalarla 1 ayda 80 kiloluk kartal heykeli yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı'nın isteği üzerine oto yedek parçaları ve hurdalar ile 80 kilo ağırlığında kartal heykeli yaptı.

Farklı yerlerden topladığı oto yedek parçaları ile hurdaları bir araya getiren Mervan Altınorak, kanat genişliği 180, yüksekliği ise 130 santimetre olan 80 kilo ağırlığındaki kartalı, Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı'nın isteği üzerine yaptığını söyledi.

YAY SAYESİNDE KARTAL RÜZGARLI HAVALARDA SALLANIYOR

Binlerce hurda kullanarak daha önce de at, geyik ve flamingo heykelleri yaptığını anlatan Altınorak, kullandığı parçaları genellikle hurdacılardan aldığını söyledi. Altınorak, ayaklarının altına yay takarak, kartal heykelinin rüzgarlı havada sallanmasını sağladığını kaydetti. Heykeli yaklaşık 1 ayda tamamladığını dile getiren Mervan Altınorak, amacının, mozaik ve heykel sanatının yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.