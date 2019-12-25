Haberler » Güncel » Hurdalık alandaki yangın 2 gecekonduyu kül etti - Haber

Hurdalık alandaki yangın 2 gecekonduyu kül etti

Ataşehir'de hurdalık alanda başlayan yangının bitişikte bulunan gecekondulara sıçraması sonucu 2 gecekondu alev alev yandı.

25.12.2019 04:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 04:18
'de hurdalık alanda başlayan yangının bitişikte bulunan gecekondulara sıçraması sonucu 2 gecekondu alev alev yandı.
Ataşehir'de hurdalık alanda başlayan yangının bitişiğinde bulunan gecekondulara sıçraması sonucunda iki gecekondu alev alev yandı. Yangın, Örnek Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'da 03: 00 sıralarında çıktı. İddiaya göre; Sokakta bulunan hurdalık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı hurda eşyaların tutuşması sonucunda yangın hurdalığın yanında bulunan 2 gecekonduya sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan 2 gecekondu yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangına müdahale esnasında 1 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi. Arkadaşları tarafından taşınan itfaiye görevlisine ambulansta müdahale edildi. Yangın sebebiyle polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken yanan gecekondularda büyük maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
Hurdalık alandaki yangın 2 gecekonduyu kül etti

Ataşehir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:47   Hurdalık alandaki yangın 2 gecekonduyu kül etti - Haber
04:41   Beşiktaş'ta otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı - Haber
04:39   Beşiktaş'ta otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı - Haber
04:38   Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu - Haber
04:33   BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Haber
00:04   İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Haber
22:52   Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Haber
22:50   Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
22:33   Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı - Haber
22:30   Uzun namlulu silahını temizlemek isteyen özel harekat polisi, silahın ateş alması sonucu şehit oldu - Haber
25.12.2019 05:06:29