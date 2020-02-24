Hurdalıkta bir kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında

Bursa
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ilçesinde hurdalıkta çıkan kavga sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Altınova Mahallesi'ndeki hurdalığın önünden geçen Yusuf Y. (24), bahçede gördüğü motosiklet gövdesinin kendisine ait olduğu iddiasıyla iş yeri sahipleriyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından bölgeden uzaklaşan Yusuf Y, bir süre sonra yeniden hurdacıya geldi. Çıkan kavga sırasında iş yeri sahibi N.Ö. (61) tarafından tabancayla yaralandığı iddia edilen Yusuf Y, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
Çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarında Yusuf Y'nin omzundaki çantayla hurdacının bahçesine geldiği, iş yerindeki konteynerde bulunan işletme sahipleriyle konuştuğu görülüyor.
Yusuf Y'nin bahçede dururken konteynerin içinden açılan ateş sonucu yaralanması ve kaçtığı sokakta düşmesi de kayıtlarda yer alıyor.
3 şüpheli gözaltına alındı
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, N.Ö. ve oğlu O.Ö. (31) ile A.Ö'yü (15) gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.