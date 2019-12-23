Hurdalıkta çıkan yangın, 2 fabrikaya sıçradı

BURSA'da bir hurdalıkta çıkan yangın lodosun etkisiyle kısa sürede büyüyerek yanındaki kereste fabrikası ile mermer fabrikasına sıçradı. 12 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Hayran caddesinde bulunan bir hurda fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yükselen dumanları gören gece bekçileri durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada lodos nedeniyle hurdalıktaki yangın, yan taraftaki kereste ve arkasındaki mermer fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine 12 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğuta çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Güvenlik ekiplerinden görüntü

Yangından (alevlerden) görüntü

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,