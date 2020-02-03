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Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu

Afyonkarahisar'da hurdaya ayrılmış araçla trafiğe çıkan bir kişi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Araca el koyan jandarma ekipleri, sürücüye 2 bin 473 lira idari para cezası kesti.

03.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:03Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu

Afyonkarahisar'da hurdaya ayrılmış araç ile trafiğe çıkan bir kişi yakalanarak 2 bin 473 TL idari para cezası kesildi.

JANDARMA EKİPLERİ ARACI TAKİBE ALDI

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolvadin ilçesi Kırkgöz mahallesinde yol kontrol faaliyetleri kapsamında Çay'dan Bolvadin istikametine gelmekte olan ve plakasız olduğu tespit edilen aracın tekrar geliş istikametine kaçmaya çalışması esnasında takibe alınarak yakalandı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Aracın yapılan kontrolünde hurdaya ayrılmış olduğu tespit edilirken, araca el konularak sürücüsü Ü.D.' ye 2 bin 473 TL idari para cezası yazılarak araç trafikten men edildi.


Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (13)
MEHMET:Zengin eşeğini dağdan aşırır gariban düz ovada yolunu şaşırır. . kardeşim ara yollardan git işte ne işin var ana yolda. .
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DEVRİŞ:canı ceza yemek istemiş . daha neolsun
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HOP:Az bile egzozun cezasi daha agır bu resmen kasten adam öldürmeye teşebbüs
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VATANDAŞ:lada samara hurdaya verilecek aracmı yav
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BAK HELE:SEN GİT HURDA VE PLAKASIZ ARACLA TRAFİĞE ÇIK ! MİLLETİN CANINA VE MALINA KASDET, KESİLEN CEZA AZ BİLE. . .
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DOĞRUSU:hurda araçla sigortasız şekilde size çarpsa affedeceksiniz herhalde
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GIDOŞŞŞ:Zaten hep garibanla uğraşın git mafyanın kaçakçının aracını durdur
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ZENGİN:fakirmisin agla
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MEHMET:araçları sıkıştıran sebepsiz korna çalan yüksekk sesle milleti rahtsız eden emniyet şeriden giden makas atana serbest garibana ceza kes. . adamcağız arabasını yaptırmaya gidiyor belki sordunuz mu kardeşim çekici ile mi gitsin parası mı var. araç yürüdüğüne göre sağlam demek ki. siz kafadan sakat ruhtan sakatlara ceza yazın önce. .
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MEHMET:işte burda 5 tane olumsuz tıklayan trafik magandası
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3. Sayfa

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