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Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı Kazanın şaşkınlığını yaşayan sürücü, "Lastik sıkıntılı, araç toplanmadı" Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü ters şeride geçip reklam panosuna çarparak durabildi.

14.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:40
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Kazanın şaşkınlığını yaşayan sürücü, "Lastik sıkıntılı, araç toplanmadı"
ZONGULDAK - Zonguldak 'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü ters şeride geçip reklam panosuna çarparak durabildi. Kazadan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Terminal kavşağı üzerinde meydana geldi. Celil C. İsimli 67 ZF 233 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ters şeride geçip reklam panosuna çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Feci kazada araç sürücüsünün burnu bile kanamazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan çekilirken, yolu temizlenmesi için belediye ekiplerine haber verildi.
Kazanın ardından konuşan Celil C., "Tümseğe takıldım. Lastik sıkıntılı lastik. Toplanmadı araç böyle oldu. Bende bir şey yok" dedi. Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, 3. Sayfa
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