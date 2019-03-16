Hurdaya Dönen Araçtan Güçlükle Çıkarıldı

Erzincan
'da, yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarpan araçta sıkışan sürücü, ekiplerce güçlükle kurtarıldı. İsmail Demir
(36) yönetimindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil, Fevzipaşa
Caddesi Terzibaba Cami Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Demir, olay yerine çağrılan itfaiye ve AFAD
ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda güçlükle kurtarıldı.
Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis
ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Parçaları çevreye dağılan otomobil ise polisin incelemesi sonrası belediye ekiplerince çekildi.
Güncel
Kaynak: AA