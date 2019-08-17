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Hurdaya dönen araçtan kendi imkanıyla çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde taklalar atan kamyonet tarlaya uçtu.

17.08.2019 22:24 Hurdaya dönen araçtan kendi imkanıyla çıktı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde taklalar atan kamyonet tarlaya uçtu. Hurdaya dönen kamyonetten sürücü kendi imkanlarıyla sağ çıkmayı başardı.

Kaza, Muratlı-Tekirdağ yolu Yeşilsırt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Kemal V. idaresindeki 34 KB 9277 plakalı ticari kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Taklalar atan kamyonet tarlaya uçtu.

Araç içerisinden kendi imkanlarıyla yaralı halde çıkan sürücü Kemal V., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan kamyonet ise hurdaya döndü. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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