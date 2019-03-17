Hurdaya Dönen Araçtan Kurtarılan Sürücü Öldü

Erzincan
'daki trafik kazasında hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkarılan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fevzipaşa
Caddesi Terzibaba Cami Kavşağı'nda yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Demir
, tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmail Demir
(36) yönetimindeki 24 AAF 879 plakalı otomobil, dün Fevzipaşa
Caddesi Terzibaba Cami Kavşağı'nda yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarpmıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Demir, olay yerine çağrılan itfaiye ve AFAD
ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda güçlükle yaralı kurtarılmıştı.
İsmail Demir, Fevzipaşa, Erzincan, Güncel
Kaynak: AA