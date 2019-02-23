Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktı

Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde bir tıra çarparak adeta hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü kazadan hafif yaralı kurtuldu.
Çetin Çatak
(45) idaresindeki 34 BAM 868 plakalı kamyonet, Orhangazi-Bursa kara yolunda aynı yöne giden Ferman Çimen'in (33) kullandığı 16 VL 049 plakalı tıra arkasından çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonet hurdaya dönerken, sürücü Çetin Çatak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kamyonetin kasasındaki cipsler yola savrulduğu kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Hurdaya dönen kamyonet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Çatak, Orhangazi, Bursa, Güncel
Kaynak: AA