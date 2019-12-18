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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

18.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:54Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz Kütahya yolunun Çavdarhisar ilçesi çıkışının 1. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Veysel S. yönetimindeki 16 AED 416 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak yolkenarına savruldu. Kazada hurdaya dönen araçtan sürücü Veysel S. şans eseri yaralı olarak kurutuldu.

Çavdarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Veysel S.'nin tedavisine devam edildiği durumunun iyi olduğu bildirildi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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