Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar Kayseri- Ankara
karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı
KAYSERİ - Kayseri-Ankara karayolunda şarampole düşerek takla atan aracın tavanı dümdüz olurken, kazada yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, 16 RBY 10 plakalı otomobil saat 20.30 civarında Kayseri-Ankara karayolunun 35. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrilerek takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine 4 adet ambulans görevlendirilirken, kaza nedeniyle tavanı dümdüz olan otomobilde bulunan Yaren K.(7), Duygu K.(31), Namık G.(51), Ömer K.ve İnci K.sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Erciyes Üniversitesi
, Kayseri Şehir Hastanesi
ve özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların tedavisinin sürdüğünü ve kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: İHA
Ankara
, Kayseri
, 3. Sayfa