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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

- Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılarKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır üç kişi yaralandı.

02.10.2019 19:27
- Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır üç kişi yaralandı.
Kaza, Emet- Hisarcık yolunun 6. kilometresindeki Yeniceköy kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Ahmet Kaplan yönetimindeki 45 PT 030 plakalı otomobil ile Mehmet Şengül yönetimindeki 43 PA 956 plakalı araç, Yeniceköy kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Ahmet kaplan, Mehmet Şengül ve Eşi Esma Şengül yaralandı. Yaralılar Emet ve Hisarcık'tan gelen ambulanslarla, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası itfaiye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptılar.
Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Hisarcık, Kütahya, Emet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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