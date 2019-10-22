Haberler » Güncel » Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda çarptığı bariyerlerin hurdaya çevirdiği aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

22.10.2019 15:12Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda çarptığı bariyerlerin hurdaya çevirdiği aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
İstanbul'dan Bulgaristan plakalı otomobiliyle yola çıkan Fehmi Deliorman, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giderken Lalapaşa ilçesi yakınlarında hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle bariyerlere çarptı.
Bariyerlerin hurdaya çevirdiği araçtan yara almadan çıkan Fehmi Deliorman, gazetecilere, hızlı bir tır sürücüsünden kaçmak için manevra yaparken kazanın meydana geldiğini ileri sürdü.
Kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Bulgaristan, Hamzabeyli, İstanbul, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:04 Sandıklı'dan kısa kısa
16:04 Şili'deki zam protestosunda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı
16:04 7. İstihdam Kariyer ve Girişimcilik Fuarı
16:02 Hastanenin kullanılmayan ek binasında yangın
16:02 Menemen'e yeni bir üniversite
16:02 Vali Mantı öğrencilerle buluştu
16:02 TFF Başkanı Özdemir'den, Bağlar Belediyesine ziyaret
22.10.2019 16:05:44