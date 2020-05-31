Hurdaya dönen otomobilde genç öğretmen can verdi

Denizli'de şarampole devrilen otomobilin öğretmen olan sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen otomobilde genç öğretmen can verdi
31.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:04
Denizli'de şarampole devrilen otomobilin öğretmen olan sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Büşra Çerşil'in (26) kullandığı 35 AD 5934 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Çerşil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobilden cansız bedeni çıkarılan Çerşil'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Çerşil'in özel bir okulda öğretmenlik yaptığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, 3. Sayfa, Haber

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