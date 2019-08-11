Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar

Trabzon'un Arsin ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken ters dönenerek hurda haline otomobilde kimsenin burnu bile kanamadı.

11.08.2019 21:21 Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar
Trabzon'un Arsin ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken ters dönenerek hurda haline otomobilde kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, Arsin ilçesi TEDAŞ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 28 AE 515 plakalı otomobil, Rize'den Trabzon istikametine doğru seyrederken kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil daha sonra da kavşaktaki 61 TL 861 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 61 TL 861 otomobilde bulunan 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ters dönerek hurda haline gelen otomobilde bulunan 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtulurken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:21   Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü
21:21   Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
21:21   İznik'teki orman yangını kontrol altına alındı
21:21   Hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktılar
21:21   Antalya'da 3 saat süren orman yangını kontrol altına alındı
21:21   Denizde kaybolan genç, 1 buçuk saat sonra bulundu
21:21   Bahçede çıkan yangın, mahalleyi ayağa kaldırdı