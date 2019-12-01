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Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

Bursa-Ankara karayolunda yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yağmur suyu kanalına düştü.

01.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:53Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular
Bursa- karayolunda yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yağmur suyu kanalına düştü. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve arkadaşı, kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Alınan bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu Mezit-6 mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den İnegöl'e seyir eden H.Ö. yönetimindeki 26 ABH 158 plakalı otomobil, virajlı yolda yağış nedeniyle kontrolden çıkarak taklalar atıp yağmur suyu kanalına düştü. Ters dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan N.Ş. hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Ankara, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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