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Hurdaya dönen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular

Hurdaya dönen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldularİbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, iş makinesi yüklü kamyonun arkadan çarpmasıyla hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

29.07.2019 21:00
Hurdaya dönen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular
Hurdaya dönen otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, iş makinesi yüklü kamyonun arkadan çarpmasıyla hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Kaza, akşam saatlerinde Kadirli yolu üzerinde meydana geldi. Yakup K. yönetimindeki iş makinesi yüklü 80 EU 4016 plakalı kamyon, iddiaya göre yolun sağında park halinde bulunan Abdullah Ü.'ye ait 01 Y 1237 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kamyonun altına alıp, sürüklediği ve içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla çıkmayı başaran 4 kişi, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açılırken, kamyon sürücüsü Yakup K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kadirli, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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