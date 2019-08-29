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Hurma kolileri arasında uyuşturucu kaçakçılığı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda hurma yüklü bir tırda 455,5 kilogram eroin ele geçirildi.

29.08.2019 12:28 Hurma kolileri arasında uyuşturucu kaçakçılığı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda hurma yüklü bir tırda 455,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Macaristan'a gitmek üzere İran'dan yola çıkan sürücüsünün kimliği ve plakası açıklanmayan bir tır, çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.
Şüphe üzerine ve risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasından geçirilen tırda yoğunluk tespit edilen bölgeler Gümrük Muhafaza ekiplerince arandı.
Dorsede yüklü hurma kolileri içerisine gizlenmiş 455,5 kilogram eroin bulunurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Macaristan, Güncel

Kaynak: AA

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