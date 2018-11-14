Hurma Paketleri İçerisinde Preslenmiş 6 Kilo 910 Gram Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Van
'dan uçakla hurma paketleri içerisinde preslenmiş 6 kilo 910 gram afyon sakızını İstanbul
'a götürmek isteyen İran
uyruklu şahıs, havaalanında yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube ile Ferit Melen
Havalimanı Şube müdürlükleri görevlileri; Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen İran vatandaşı T.M.M. giriş kontrol noktasından geçtiği esnada, X-Ray cihazına bıraktığı valizinden şüphelenilmesi üzerine narkotik madde arama köpeği Boz ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; preslenmiş hurma paketleri içerisine zulalanmış 5 paket halinde toplam 6 kilo 910 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi. T.M.M. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN
İstanbul,Van
14 Kasım 2018 Çarşamba 09:50