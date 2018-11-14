Hurma Paketleri İçerisinde Preslenmiş 6 Kilo 910 Gram Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Hurma paketleri içerisinde preslenmiş 6 kilo 910 gram afyon sakızı ele geçirildi İran
uyruklu şahıs, uyuşturucu maddeyi uçakla İstanbul
'a götürmek isterken narkotik köpeği Bozo'ya takıldı
VAN - Van
'dan uçakla hurma paketleri içerisinde preslenmiş 6 kilo 910 gram afyon sakızının İstanbul'a götürmek isteyen İran uyruklu şahıs, havaalanında yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube ile Ferit Melen
Havalimanı Şube müdürlükleri görevlileri; Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen İran vatandaşı T.M.M. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği esnada, X-Ray cihazına bıraktığı valizinden şüphelenilmesi üzerine; Narkotik Madde Arama Köpeği Boz ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; preslenmiş hurma paketleri içerisine zulalanmış 5 paket halinde toplam 6 kilo 910 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak T.M.M. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.(EKİP-ŞAK-Y)
Van,Narkotik
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:03