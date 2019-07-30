Yaz döneminde Hürmetçi Sazlığı ve Kuş Cenneti'ne uğrayan uzun ve ince bacaklı muhteşem bir kuş türü olan flamingoları burada muhteşem bir ekosistem karşılıyor. Karasaz, sazlıklar, bataklıklar, ıslak çayırlar gibi önemli sulak alan ekosistemlerinden oluşan bu muhteşem doğa harikası alan, Avrupa, Asya ve Afrika kuş göç yolları üzerindeki en önemli yerlerden biri olma özelliği taşıyor. "Hürmetçi Sazlığı" dünya ölçeğinde küresel bir öneme sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. "Avrupa Ölçeğinde Korumada Öncelikli Kuşlar" ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Toy, Kara Leylek, Mahmuzlu Kızkuşu, Sürmeli Kızkuşu, Angıt, Kaşıkçı Kuşu ve Bıyıklı Sumru gibi türlerden bazılar bölgede görülürken bazıları ise bölgede ürüyor. Her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan bu bölge, bu yıl flamingo sürülerini ağırlayarak dikkatlerini üzerine çekmiş durumda…

Hürmetçi Sazlığı'nın doğal güzelliklerini ve flamingoların yanı sıra sazlıkta yaşanan canlı türlerine dikkat çeken ve sazlığın korunması gereken bir doğal alan olduğuna vurgu yapan Suhey Yayla, flamingoların göç yaşamını da kendi bakış açısıyla kayda aldı. Bu olağanüstü doğa harikası alanda flamingoların günlük yaşamını kendi vizöründen izleme şansı yakalayan Suhey Yayla, sazlığın Kayseri için çok önemli olduğunu söyledi. Fotoğraf ve seslendirme sanatçısı olmasının dışında şair kimliğiyle de öne çıkan Suhey Yayla, flamingoların bugüne kadar bu bölgede hiç kayda alınmadığının ve böylesine önemli bir çekimi gerçekleştirmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.