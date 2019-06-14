14.06.2019 13:35
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Hürmetçi Sazlığı reklam filmine konu oldu

Hürmetçi Sazlığı reklam filmine konu oldu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yer alan ve doğasıyla kendisine hayran bırakan Hürmetçi Sazlığı, Çinli bir telefon markasının reklam çekimlerine konu oldu.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yer alan ve doğasıyla kendisine hayran bırakan Hürmetçi Sazlığı, Çinli bir telefon markasının reklam çekimlerine konu oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve uluslararası öneme sahip sulak alan olarak koruma atına alınan Hürmetçi Sazlığı'nda reklam filmi çekildi.
Akıllı telefon üreticileri arasında dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan Çinli teknoloji firması, son reklam filmini, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen yabani kuşların göç rotası üzerinde bulunan ve deniz seviyesinden yaklaşık 1073 metre yükseklikte yer alan Hürmetçi Sazlığında çekti.
Akıllı telefon üreticisi firma, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan yılkı atları ile son olarak ürettiği akılı telefonu tanıttı.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi sazlığı her geçen gün ilgi odağı haline geldiğini belirtti.
Başkan Özdoğan, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve uluslararası öneme sahip bir alan olan Hürmetçi Sazlığı ve yılkı atlarının korunması ve tanıtılması için Belediye olarak projelerimizi hazırladık. İnşallah hem ilçemiz için hem de ilimiz için bir kazanım olacak turizm projesini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Avrupa, Kayseri, Hacılar, Kültür Sanat

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