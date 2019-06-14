14.06.2019 14:17
Haberler»Güncel » Haber

Hürmetçi Sazlığı, reklam mekanı oldu

Hürmetçi Sazlığı, reklam mekanı oldu

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve uluslararası öneme sahip sulak alan olarak koruma altına alınan Hürmetçi Sazlığı, reklam filmleri için çekim mekanı oldu.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve uluslararası öneme sahip sulak alan olarak koruma altına alınan Hürmetçi Sazlığı, reklam filmleri için çekim mekanı oldu.
Akıllı telefon üreticileri arasında dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan Çinli teknoloji firması son reklam filmini, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen yabani kuşların göç rotası üzerinde bulunan ve deniz seviyesinden yaklaşık 1073 metre yükseklikte yer alan Hürmetçi Sazlığı'nda çekti. Akıllı telefon üreticisi firma, Hacılar sınırları içerisinde, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaşayan yılkı atları ile son olarak ürettiği akılı telefonu tanıttı.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve uluslararası öneme sahip bir alan olan Hürmetçi Sazlığı ve yılkı atlarının korunması ve tanıtılması için Belediye olarak projelerimizi hazırladık. İnşallah hem ilçemiz için hem de ilimiz için bir kazanım olacak turizm projesini hayata geçireceğiz"  dedi.


- Kayseri
Kaynak: DHA
Avrupa, Kayseri, Hacılar, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:23 Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu
16:23 İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
16:23 "HARABEyİZ" Kolektifi İlk Projesi'yle Beyoğlu'nun arka sokaklarında kapısını açıyor
16:23 Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
16:23 Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev
16:23 Hayallerini gerçekleştirmek için inşaat mühendisi oldu - TEKİRDAĞ
16:23 "Pinokyo" ilk kez bale sahnesinde
16:23 Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
16:22 Binali Yıldırım'a Uyarladığı Şarkıyla İzlenme Rekoru Kırıyor
16:22 Dündar çifti yeniden bir arada: Can Dündar'ın eşi Dilek Türker Dündar Türkiye'den ayrıldı
16:22 Zorlu, kıvılcımlar hareketi gönüllülük haftasında geleceğe ışık yaktı
16:22 Okul tabelasındaki 'şht' kısaltması, 'şehit' olarak değiştirildi
16:21 Çanakkale'de 76 bin 469 öğrenci karne aldı
16:21 Öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli?