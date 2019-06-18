18.06.2019 12:53
Haberler»Dünya » Haber

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları için İran'ı suçlayan Trump: Şimdilik önemsiz boyutta

Hürmüz Boğazı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Time dergisine verdiği röportajda İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önüne geçmek için askeri önlemler alabileceğini söyledi ancak aynı adımı uluslararası petrol tedariğini korumak için atma konusunda benzer netlikte yanıt vermedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önüne geçmek için askeri önlemler alabileceğini söyledi ancak aynı adımı uluslararası petrol tedariğini korumak için atma olasılığına ilişkin benzer netlikte yanıt vermedi.

"Nükleer silah konusu ise kesinlikle İran ile savaşa girerim" diyen Trump tanker ile yapılan petrol ve gaz tedariği içinse "O konudaki tavrımı şimdilik soru işareti olarak tutmayı tercih ediyorum" şeklinde konuştu ve saldırıların şimdilik önemsiz boyutta olduğunu belirtti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Donald Trump, İran, Dünya

Son Dakika Haberleri
14:37 Mektup geriliminin ardından NATO komutanı: ABD ve Türkiye S-400 diyaloğuna devam ediyor
13:54 Fransa'yı dolu vurdu
13:41 Fransa'yı dolu vurdu
13:37 Kanada'nın Quebec eyaleti kamu çalışanlarına dini sembolleri yasakladı
13:34 Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Umarız ordumuzla Türk ordusu savaşmaz
12:54 Yeni Zelanda'daki saldırı görüntüsünü paylaşan kişiye 21 ay hapis
12:52 Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları için İran'ı suçlayan Trump: Şimdilik önemsiz boyutta