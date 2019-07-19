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Hürmüz'de İHA polemiği - Trump: 'düşürdük eminim', İran: 'İHA görevini başarıyla tamamladı'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'nde ülkesine ait donanmanın İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünden emin olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin diğer provokasyonlara da cevap vermeye "hazır olduğunu" belirtti.

19.07.2019 21:52 Hürmüz
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Basra Körfezi'nde ülkesine ait donanmanın İran insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünden "emin olduğunu" söyledi. Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin diğer provokasyonlara da cevap vermeye "hazır olduğunu" belirtti.

İran ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda düşürdüğünü iddia ettiği İran'a ait İHA'nın bölgede çektiği görüntüleri paylaştı. Tahran yönetimi İHA'nın düşürülmediğini ve görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com
Amerika Birleşik Devletleri, Basra Körfezi, Donald Trump, İran, Dünya

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