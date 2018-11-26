Hürriyet Emlak İstihdam Sayısını Artırıyor

Güncel ve güvenilir ilanları ile emlak sektörüne liderlik eden Hürriyet Emlak, ekibini büyütmeye devam ediyor. 2018 yılında 113 kişiye istihdam sağladıklarını açıklayan Hürriyet Emlak İnsan Kaynakları Direktörü Gülben Gündüz, amaçlarının mutlu çalışanlar yaratarak performansı artırmak olduğunu söylüyor.

Güncel ve detaylı ilanları ile emlak sektörüne yön veren Hürriyet Emlak, kullanıcıların emlak seçme konusundaki soru işaretlerine cevaplar bulmak, ev arama süreçlerini hızlandırmak ve bu süreci iyileştirmek için yeni ürünler geliştirirken emlakçıların da işini kolaylaştırıp gelirlerini artırmaya devam ediyor.

2018'te 113 kişiye istihdam sağlayan Hürriyet Emlak, 211 kişiye ulaşan ekibiyle emlak sektörünün nabzını tutuyor. Hürriyet Emlak, bir yandan da uyguladığı İK stratejileri ile sektördeki öncü konumunu sürdürüyor.

AMACIMIZ MUTLU ÇALIŞANLAR YARATMAK

"Çevik" şirket kültürünü tüm şirkette yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Hürriyet Emlak İnsan Kaynakları Direktörü Gülben Gündüz, "Ortak değerler çerçevesinde, ortak hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir şirket kültürüne sahibiz, amacımız her zaman mutlu çalışanlar yaratarak motivasyon ve aidiyet hissi sağlamak. Çalışanlarımızın hem kişisel gelişimine destek olmak hem de iş hayatında kullanabilecekleri yeni deneyim ve bilgileri onlara kazandırmak için çalışıyoruz" diyor.

Çalışma ortamının performansı artırdığına dikkat çeken Gündüz, "Esnek çalışma hayatımızda daha çok yer alsa da ofisleri kullanmaya devam ediyoruz. Ofislerin dekorasyonu ve olanakları performansı artırmada son zamanlarda önemli trendler arasında, biz de ofisimizi yeni yerine taşıyarak, ekip arkadaşlarımıza bizi daha çok yansıtan, çalışırken keyif alacakları bir çalışma ortamı sağladık" şeklinde sözlerine devam etti.

İK STRATEJİLERİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER YÜKSELİŞE GEÇECEK

Veriye dayalı bir teknoloji şirketi olan Hürriyet Emlak'ta her aksiyonun ölçüm üzerine kurulu olduğuna vurgu yapan Gülben Gündüz, "Ekip arkadaşlarımızın performansını ölçmek için her zaman teknolojiden faydalanıyor, değerlendirmelerimizi veriler üzerine kuruyoruz. Bu verileri hem çalışan performansını artırmak hem de onların bizden beklentilerini anlamak için yorumluyoruz" dedi.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ürün geliştirme ve pazarlamaya yatırım yapmayı sürdürdüklerini söyleyen Gündüz, "Önümüzdeki dönemde kullanıcı özelinde ihtiyacın belirlenmesi ve bu ihtiyaca dayalı çözümleri öne çıkartacak teknolojik gelişmelerin artacağını öngörüyoruz. Biz de tüm teknolojik gelişmelerden faydalanıyor, kullanıcıya özel ilanların belirlenmesi, kişiye en uygun ilanın kolayca bulunması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyor.

"MOBİL YAKALI ÇALIŞANLAR" İLE DAHA ÇOK KARŞILAŞACAĞIZ

Artan teknolojik gelişmelerle önümüzdeki dönemde "mobil yakalı çalışan" kavramı ile sıkça karşılaşacağımızı söyleyen Gündüz, "Mekandan bağımsız, esnek çalışmanın her yerden mümkün olduğu günümüz koşullarında verimliliği çıktılarla ölçmek, yasaklarla kontrol etmekten daha etkili" diyor.

Bilgiye ulaşmanın artık daha kolay olduğunu belirten Gülben Gündüz, "Bizi neyin mutlu ettiğini bulmak için mutlaka deneyimlemek gerekmiyor. Ancak bu kadar karmaşa ve çok veri içinde doğru şeyleri seçmek gerekiyor. 2019'da değiştiğimiz, deneyimlerimizi kullandığımız, fazlaca problem çözdüğümüz, yaratıcı yeni iş yapış şekilleri bulduğumuz bir dünya bekliyoruz" dedi.

Sektörün lider markası AKSA Jeneratör, 22 - 25 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getiren A-TECH Fuarı'nda yer aldı

Türkiye jeneratör sektörünün lider markası Aksa, 22 – 25 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara Congresium Fuar Merkezi'nde düzenlenen Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getiren A-TECH Fuarı'na katıldı. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı A-TECH Fuarı 'Kamu ve özel sektörü buluşturan fuar' olmasıyla büyük önem taşıyor. Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik sektörünün önde gelen firmalarının katıldığı bu fuarda Aksa Jeneratör, teknolojik ürünlerini sektör oyuncularına tanıttı. Yaklaşık 100 firmanın stantlarının yer aldığı ve 5 binden fazla ziyaretçinin katılım gösterdiği bu etkinlik, Türkiye'nin en önemli fuarlarından biri olma yolunda ilerliyor.

Elektrik sektöründe yaşanan gelişmeleri en yakından takip edip yeni ürünler ve uygulamaları yerinde görebilmenin önemine değinen AKSA Jeneratör CEO'su Alper Peker, "Her alanda olduğu gibi Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik sektöründe de hayatın kesintisiz devam etmesi için teknolojik ürün ve hizmetlerimizi A-TECH Fuarı'nda sektör profesyonelleriyle buluşturduk. Fuarda tanıtımını yaptığımız tüm ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Aksa Jeneratör olarak bütün sektörlere yakın temas halinde olmaya özen gösteriyoruz. Her sektörün jeneratöre elbet ihtiyaç duyacağını biliyoruz. Bu sebeple farklı sektör ve pazarlarda potansiyel müşterilerimiz ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.