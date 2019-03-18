Hürriyet Emlak, İzmir Konut Piyasasını Araştırdı

Türkiye ortalaması 2.000 TL olan satılık konutların ortalama metrekare fiyatı İzmir'de Mart ayının ilk verilerine göre 3.240 TL oldu.Bir yıllık süreçte, Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 3'lük bir artış yaşanırken aynı dönemde İzmir'de satılık konut fiyatları ortalama yüzde 7 oranında yükseldi. İzmir'de bu sürede alıcısına en çok kazandıran ilçeler ise yüzde 49'la Foça, yüzde 40'la Tire ve yüzde 32'yle Seferihisar oldu. Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay "İzmir'de konut almak için doğru zaman. Her daim konut piyasası için cazip bir yer olmayı sürdüren İzmir, Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelir vadediyor" dedi.

Hürriyet Emlak gayrimenkul piyasasının nabzını tutmaya devam ediyor. Emlak sektöründe yaşanan kısa süreli durgunluk yerini hareketlenmeye bıraktı. Fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeyle dikkat çeken illerin başında İzmir geliyor. İzmir'deki satılık konutlar Mart ayının ilk verilerine göre geçtiğimiz bir yıla oranla ortalama yüzde 7 oranında değer kazandı. İzmir'de yer alan satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3.240 TL, satılık konutların metrekare bazında Türkiye ortalaması ise 2.000 TL.

Emlak alımı için fiyatların stabil ve yükseliş eğiliminde olduğu dönemlerin oldukça cazip fırsatlar sunduğunu söyleyen Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, "İzmir'de yaşanan bu yukarı yönlü eğilim, emlak piyasasında önüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelere dair önemli ipuçları veriyor. 2019'da sektördeki talebin yükselişe geçip fiyatların artış yönünde eğilim sergileyeceğini düşünüyoruz" diyor.

İzmir'de yükselişe geçen konut fiyatlarıyla dikkat çeken ilçelerin başında Foça geliyor. Foça'daki satılık konut fiyatları bir yıllık sürede ortalama yüzde 49 artarak alıcısına ciddi anlamda kazandırdı. Fiyatların yükseliş yönlü seyrettiği yerlerde Foça'yı izleyen ilçelerin başında Tire (%40), Seferihisar (%32), Menderes (%31), Karaburun, Menderes (%31), Güzelbahçe (%29) ve Çiğli (%27) geliyor. Satılık konut fiyatlarında yükselişle dikkat çeken bu ilçelerdeki metrekare fiyatlarında ise 5.109 TL ortalama ile Güzelbahçe ilk sırada yer alıyor. Güzelbahçe'yi 4.113 TL ile Menderes izliyor.

İzmir, ortalama metrekare fiyatlarında da Türkiye genelinin oldukça üzerinde bir grafik çiziyor. Metrekare bazında en yüksek değere sahip satılık konutlar 9.337 TL ile Çeşme'de yer alıyor. Çeşme'yi Güzelbahçe (5.109 TL), Urla (4.958 TL), Narlıdere (4.954 TL) ve Menderes (4.113 TL) izliyor. İzmir genelinde ortalama amortisman süresi ise 22 yıl. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler; 19 yılla Bergama, Ödemiş ve Konak.

Kaynak: Bültenler