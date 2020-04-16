Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Hürriyet Emlak'tan tüm emlak ofislerine 2 ay ücretsiz üyelik fırsatı

Hürriyet Emlak, koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı "Aynı Çatının Altındayız" kampanyası kampsamında üyelerine 2 ay boyunca ücretsiz ilan listeleme fırsatı sunuyor.

16.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:26
Hürriyet Emlak'tan tüm emlak ofislerine 2 ay ücretsiz üyelik fırsatı
Hürriyet Emlak, koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı "Aynı Çatının Altındayız" kampanyası kampsamında üyelerine 2 ay boyunca ücretsiz ilan listeleme fırsatı sunuyor.
Hürriyet Emlak'ın açıklamasına göre, şirket, kampanyayla, sektöre sağladığı katma değeri daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Marka, hem mevcut üyelerin hem de yeni üyelerin faydalanabileceği yeni kampanyayla, 2 ay hiçbir ücret almadan ilan listeleme fırsatı sunuyor. 15 bini aşkın emlak ofisine yönelik düzenlenen kampanyayla, sektöre 10 milyon liradan sağlanacak.
Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, salgınla birlikte tüm müşterilerine 1 ay ücretsiz ekstra kullanım tanımladıklarını hatırlattı.
Şimdi destek paketini genişlettiklerini aktaran Tandoğan, şu bilgileri verdi:
"Tüm müşterilerimizin 2 ay boyunca hiçbir ücret ödemeden Hürriyet Emlak'tan faydalanmalarını sağlıyoruz. Hem mevcut hem de bizimle çalışmaya yeni başlayacak müşterilerimize sunduğumuz bu fedakarlıkla sektörde talebin daraldığı bir dönemde elimizi taşın altına koyuyoruz. 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak yeni kampanyamız, 15 binden fazla emlak ofisine ciddi bir tasarruf imkanı sunuyor, 2 ay ücretsiz üyelikle sektöre 10 milyon liradan fazla tasarruf imkanı sağlıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Hürriyet, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

TESK, sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfelerin açık kalmasını önerdi Ekonomi
TESK, sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfelerin açık kalmasını önerdi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Bakan’dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay’da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor Ekonomi
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis’ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Ekonomi
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var Ekonomi
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var
Haberler ›› Ekonomi ››Hürriyet Emlak'tan tüm emlak ofislerine 2 ay ücretsiz üyelik fırsatı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:50: Turizm sektörü koronavirüs sonrası fırsatları bekliyor - Ekonomi 13:44: Turizm sektörü Covid-19 sonrası fırsatları bekliyor - Ekonomi 13:43: BTSO Akademi koronavirüs destekleri hakkında üyelerini bilgilendiriyor - Ekonomi 13:40: Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi 13:38: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Ekonomi 13:24: Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı - Ekonomi 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi