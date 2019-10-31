Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar istifa etti

Hürriyet gazetesinden art arda istifa haberler geliyor. Gülse Birsel ve Naim Dilmener istifalarının ardından bir isim daha işine son verdi. 22 Mayıs 2018'de Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunu Fikret Bila'dan devralan Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar bugün gazete yönetimine istifasını noter aracılığıyla gönderdi.

HÜRRİYET'TE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Geçtiğimiz aylarda iktidara yakınlığı ile bilinen Demirören Grubu tarafından satın alınan Hürriyet gazetesinde bir grup çalışan, ''yönetim kurulunun işletmesel kararı'' denilerek işten çıkarılmış ve görevlerine son verilen isimler kararı, evlerine gönderilen tebligatla öğrenmişti. Yaşananlar sonrası Gülse Birsel ve Naim Dilmener istifasını açıklarken, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da istifa etti.

MEDYA TARİHİNDE BİR İLK

Çok sayıda Hürriyet gazetesi çalışanı, bir kısmı halen gazetede mesaideyken evlerinden gelen telefonla işten çıkarıldığını öğrendi. Gazete yönetimi gazetecilerin iş akitlerini posta tebligatıyla yoluyla fesh ederek medya tarihinde bir ilke imza attı.

Hürriyet gazetesinde çalışan 10'dan fazla gazetecinin evlerine ulaşan tebligatta, "Yönetim Kurulu'nun işletmesel kararı uyarınca iş akdiniz 25.10.2019 itibariyle feshedilmiştir. Bilginize rica ederiz. Hüriyet Gazetecilik ve Matbaacılık" ifadeleri yer alıyor.

"OKUYUCULARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Hürriyet gazetesinde istifa ettiğini sosyal medya platformu Twitter'daki kişisel hesabında duyuran Gülse Birsel, paylaşımında, "Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler" ifadelerini kullandı. Birsel'in istifa ettiğini duyurduğu paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

Vahap Munyar kimdir?

Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, 1958 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. 1980'de İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nu (şimdiki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi. Üniversitede öğrenciliği sırasında, 1978'de bir arşivde gazete keserek mesleğe ilk adımı attı. 1979'da Anka Ajansı'nın İstanbul ofisine geçti.

1984'te Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'ne muhabir olarak girdi. Hürriyet'te iken Başbakanlık Basın Yayın'ın bursuyla 6 aylığına İngiltere'ye dil eğitimine gitti. Dönüşünde (Mayıs 1987) yeni kurulan Söz gazetesinin 4 yazı işleri müdüründen biri oldu. Aynı yılın kasım ayında geçtiği Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde 5 yıl görev yaptı.

Ekim 1992'de Hürriyet'e Ekonomi Müdür Yardımcısı göreviyle döndü. Sonra Hürriyet Ekonomi Müdürü oldu. Bu görevini 15 yıl aralıksız sürdürdükten sonra köşe yazarlığına devam etti.

Munyar, meslektaşı Emine Munyar'la evli. Kızı, ABD'de müzik eğitimini tamamladı. Vahap Munyar, 2002 yılından bu yana yönetiminde bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) halen başkanvekili olarak görev yapıyor.