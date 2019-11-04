Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu

İşten çıkarmalarla gündeme gelen Hürriyet gazetesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstifa eden Vahap Munyar'ın yerine gazetenin köşe yazarı Ahmet Hakan'ın getirildiği belirtiliyor

Hürriyet'te birçoğu sendikalı 50'ye yakın çalışanın evlerine tebligat yollanarak işten çıkarılmalarının ardından, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, görevinden istifa etmişti. Vahap Munyar'ın istifasının ardından yerine gelecek isim merak konusu olmuştu. Medya Tava'nın haberine göre, Hürriyet Gazetesi'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu.

AHMET HAKAN "ADIM GEÇİYOR" DEMİŞTİ

Ahmet Hakan kendisinin Genel Yayın Yönetmeni olacağına dair çıkan haberlere ilişkin "Adım geçiyor ama beni henüz kimse aramadı" demişti.

İŞTEN ÇIKARMALAR SONRASI İSTİFALAR GELMİŞTİ

Çok sayıda gazeteciyi evlerine tebligat yaparak işten çıkaran Hürriyet gazetesinden geçen hafta Gülse Birsel ve Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar istifa etmişti. İstifalar devam ederken Ayşe Arman da sosyal medyada "Hürriyet bitti" mesajıyla istifa ettiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Hürriyet gazetesi pek çok çalışanını evlerine tebligat göndererek işten çıkardı. İşten çıkarılanlar arasında Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, Aydil Durgun, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Serkan Ocak, Ceyhun Kuburlu, Aydil Durgun, Aslı Barış, Ahmet Can, Aslı Barış, Şebnem Turhan, Banu Tuna, Mesude Erşan, Mustafa Doğan ve gazetenin insan kaynakları servisinden üç kişi bulunuyor. Öte yandan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da istifasını noter aracılığıyla kurumuna bildirdi.