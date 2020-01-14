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Hürriyet, İzmit'i Avrupa'da temsil edecek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yerel ve bölgesel bağlamda en geniş temsile sahip olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Siyasi Komite üyesi oldu.

14.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:44Hürriyet, İzmit'i Avrupa'da temsil edecek
Belediye Başkanı Fatma Kaplan , yerel ve bölgesel bağlamda en geniş temsile sahip olan Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Siyasi Komite üyesi oldu.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın Avrupa bölge teşkilatını oluşturan, yerel ve bölgesel bağlamda en geniş temsile sahip Avrupa topluluğu olan ve Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)'nin yeni Siyasi Komite Üyesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet oldu. İzmit'te önemli projelere imza atan Başkan Hürriyet, Avrupa'da yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcisi olan Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi'nin ana karar alma organı Siyasi Komite üyesi oldu. Başkan Hürriyet, CEMR Siyasi Komitesinde Türkiye'yi Belediyeler Birliğinden temsil edecek 7 asil üyesinden biri oldu.

Günümüzde 28'i Avrupa Birliği üyesi ülke olmak üzere 41 ülkeden 60 ulusal birlik aracılığıyla 100 bin belediyeyi temsil eden Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin çalışmaları demokrasi, vatandaşlık, kaynak etkinliği, işbirliği ve dünya meseleleri, ekonomik uyumluluk, hizmet sağlayıcılığı gibi 5 tematik alan etrafında şekilleniyor. Yerinden yönetim ve vatandaş katılımının geliştirilmesinde katkında bulunan CEMR, Avrupa Birliği yasama sürecinde de etkin bir lobi faaliyeti yürütüyor. - KOCAELİ

Hürriyet, Avrupa, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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