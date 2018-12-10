Hürriyet Mahallesi Muhtarı Temel Yılmaz Hayatını Kaybetti

Samsun'da Hürriyet Mahallesi Muhtarı Temel Yılmaz, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı olarak görev yapan Temel Yılmaz, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Temel Yılmaz'ın bugün memleketi Trabzon'nun Ortahisar ilçesi Gürbulak Mahallesi'nde bulunan camide ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. - SAMSUN
İlkadım,Samsun,Hürriyet Mahallesi,Temel Yılmaz
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:34